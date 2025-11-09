Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.11.2025 | 19:10

Skelltu toppliðinu á útivelli

Kristall Máni Ingason fagnar marki í leik með Sönderjyske.
Kristall Máni Ingason fagnar marki í leik með Sönderjyske. Ljósmynd/Sönderjyske

Sönderjyske vann frábæran útisigur á AGF, 3:2, í 15. umferð dönsku úrvalsdeildar karla í fótbolta í dag. 

Sönderjyske er í fimmta sæti með 22 stig en AGF, sem var á toppnum fyrir umferðina, er í öðru sæti með 31 stig, stigi minna en topplið Midtjylland. 

Kristiall Máni Ingason jafnaði metin fyrir Sönderjyske í 2:2 á 59. mínútu en sigurmarkið skoraði Mohamed Cherif á 80. mínútu, 3:2. 

Daníel Leó Grétarsson lék að vanda allan leikinn í vörn Sönderjyske en Rúnar Þór Sigurgerisson er meiddur. Hinn ungi Tómas Kristjánsson kom inn undir blálok leiks fyrir AGF. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Taldi flest íslensk ættarnöfn málspjöll „Hvort kemur á undan eggið eða hænan“ Kajakræðari hífður um borð í þyrlu Samdráttur eftir flutninginn í Álfabakka
Fleira áhugavert
„Hvort kemur á undan eggið eða hænan“ Taldi flest íslensk ættarnöfn málspjöll Aukinn kostnaður við stólaskiptin Guðrún: Erfið ákvörðun