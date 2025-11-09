Skelltu toppliðinu á útivelli

Sönderjyske vann frábæran útisigur á AGF, 3:2, í 15. umferð dönsku úrvalsdeildar karla í fótbolta í dag.
Sönderjyske er í fimmta sæti með 22 stig en AGF, sem var á toppnum fyrir umferðina, er í öðru sæti með 31 stig, stigi minna en topplið Midtjylland.
Kristiall Máni Ingason jafnaði metin fyrir Sönderjyske í 2:2 á 59. mínútu en sigurmarkið skoraði Mohamed Cherif á 80. mínútu, 3:2.
Daníel Leó Grétarsson lék að vanda allan leikinn í vörn Sönderjyske en Rúnar Þór Sigurgerisson er meiddur. Hinn ungi Tómas Kristjánsson kom inn undir blálok leiks fyrir AGF.