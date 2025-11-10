Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.11.2025 | 15:37

Dreymir enn um endurkomu til Barcelona

Lionel Messi er enn í fullu fjöri með Inter Miami.
Lionel Messi var í stuttri heimsókn til Barcelona þar sem hann var myndaður á leikvangi félagsins.

Messi var margoft valinn besti knattspyrnumaður heims og Evrópu á meðan hann lék með Barcelona, þar sem hann var frá 13 ára aldri og þar til hann fór 34 ára gamall til París SG fyrir fjórum árum.

Nú leikur hann með Inter Miami í Bandaríkjunum og hefur sýnt að hann hefur enn engu gleymt sem leikmaður.

Messi sagði á Instagram: „Ég vona að ég geti snúið aftur einhvern góðan veðurdag... ekki bara til þess að kveðja sem leikmaður sem ég náði aldrei að gera."

Messi sló öll möguleg met hjá Barcelona en hann skoraði 672 mörk í 778 mótsleikjum fyrir félagið, vann spænska meistaratitilinn tíu sinnum og Meistaradeildina fjórum sinnum. Hlaut Gullboltann, Ballon d'Or, átta sinnum sem leikmaður Barcelona og þannig mætti lengi telja.

