Fór á kostum í Íslendingaslag

María Catharina Ólafsdóttir Gros átti stórleik fyrir Linköping þegar liðið gerði jafntefli við Kristianstad, 2:2, í Íslendingaslag í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.
Linköping er þegar fallið niður í sænsku B-deildina en María hefur farið fyrir liðinu á tímabilinu. Kristianstad er í sjötta sæti.
Leikurinn hófst með látum en gestirnir frá Kristianstad komust yfir á níundu mínútu þegar Alexandra Jóhannsdóttir lagði upp mark fyrir Mathilde Janzen. Tveimur mínútum síðar tvöfaldaði Alice Nilsson forystuna.
Þá var röðin komin að Maríu. Hún minnkaði muninn fyrir Linköping eftir tæplega hálftíma leik og lagði svo upp jöfnunarmarkið fyrir Lisu Björk eftir rúmlega klukkutíma leik.
María lék allan leikinn fyrir Linköping en Alexandra og Elísa Lana Sigurjónsdóttir fóru báðar af velli á 71. mínútu hjá Kristianstad.