Heiðruð og átti svo stórleik

María Catharina Ólafsdóttir Gros með ávísun að andvirði 133.000 íslenskra króna. Ljósmynd/Linköping FC

María Catharina Ólafsdóttir Gros var útnefnd upprennandi stjarna knattspyrnufélagsins Linköping fyrir leik liðsins gegn Íslendingaliði Kristianstad í sænsku úrvalsdeildinni í kvöld.

María, sem var leyst út með blómvendi og ávísun upp á 10.000 sænskar krónur, fagnaði heiðursnafnbótinni með því að skora eitt mark og leggja upp annað í 2:2 jafntefli í leik kvöldsins.

Fór á kostum í Íslendingaslag

Hún er langmarkahæst á tímabilinu hjá Linköping með sjö mörk og þrjár stoðsendingar í 25 deildarleikjum.

Linköping er fallið niður í B-deild og því er ekki ólíklegt að góð frammistaða Maríu sé farin að vekja athygli annarra félaga.

