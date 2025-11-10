Heiðruð og átti svo stórleik

María Catharina Ólafsdóttir Gros var útnefnd upprennandi stjarna knattspyrnufélagsins Linköping fyrir leik liðsins gegn Íslendingaliði Kristianstad í sænsku úrvalsdeildinni í kvöld.
María, sem var leyst út með blómvendi og ávísun upp á 10.000 sænskar krónur, fagnaði heiðursnafnbótinni með því að skora eitt mark og leggja upp annað í 2:2 jafntefli í leik kvöldsins.
Hún er langmarkahæst á tímabilinu hjá Linköping með sjö mörk og þrjár stoðsendingar í 25 deildarleikjum.
Linköping er fallið niður í B-deild og því er ekki ólíklegt að góð frammistaða Maríu sé farin að vekja athygli annarra félaga.