Heimir sleppur við tvo sterka Portúgala

Tveir landsliðsmenn Portúgal í knattspyrnu hafa helst úr lestinni fyrir tvo síðustu leiki liðsins í undankeppni heimsmeistaramóts karla.
Pedro Goncalves framherji Sporting tognaði á fæti í leik liðsins gegn Santa Clara á Asóreyjum í portúgölsku deildinni um helgina og verður frá í nokkrar vikur.
Pedro Neto lék með Chelsea gegn Wolves á laugardaginn en í tilkynningu frá portúgalska knattspyrnusambandinu segir að læknateymi Portúgals og Chelsea hafi ákveðið í sameiningu að láta hann sleppa leikjunum vegna meiðsla sem takmarki möguleika hans á að spila af fullum krafti.
Heimir Hallgrímsson og lærisveinar hans í liði Írlands taka á móti Portúgölum í Dublin á fimmtudagskvöldið en liðið mætir síðan Armeníu í lokaumferðinni í Porto á sunnudaginn.
Portúgalir þurfa aðeins eitt stig úr þessum tveimur leikjum til að tryggja sér sæti í lokakeppni heimsmeistaramótsins 2026.