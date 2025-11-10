Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.11.2025 | 16:00

Heimir sleppur við tvo sterka Portúgala

Pedro Neto eftir að hann skoraði fyrir Chelsea gegn Wolves …
Pedro Neto eftir að hann skoraði fyrir Chelsea gegn Wolves á laugardagskvöldið. AFP/Henry Nicholls

Tveir landsliðsmenn Portúgal í knattspyrnu hafa helst úr lestinni fyrir tvo síðustu leiki liðsins í undankeppni heimsmeistaramóts karla.

Pedro Goncalves framherji Sporting tognaði á fæti í leik liðsins gegn Santa Clara á Asóreyjum í portúgölsku deildinni um helgina og verður frá í nokkrar vikur.

Pedro Neto lék með Chelsea gegn Wolves á laugardaginn en í tilkynningu frá portúgalska knattspyrnusambandinu segir að læknateymi Portúgals og Chelsea hafi ákveðið í sameiningu að láta hann sleppa leikjunum vegna meiðsla sem takmarki möguleika hans á að spila af fullum krafti.

Heimir Hallgrímsson og lærisveinar hans í liði Írlands taka á móti Portúgölum í Dublin á fimmtudagskvöldið en liðið mætir síðan Armeníu í lokaumferðinni í Porto á sunnudaginn.

Portúgalir þurfa aðeins eitt stig úr þessum tveimur leikjum til að tryggja sér sæti í lokakeppni heimsmeistaramótsins 2026.

