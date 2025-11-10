Hittir bróður sinn í landsliðinu: Konan mín grét

Útlit er fyrir að Alexis Mac Allister, leikmaður Liverpool, spili sinn fyrsta landsleik fyrir Argentínu við hlið bróður síns á föstudaginn.
Alexis hefur verið fastamaður í liði Argentínu síðustu ár og fagnaði heimsmeistaratitlinum með því í Katar fyrir þremur árum.
Kevin, eldri bróðir hans, er hins vegar kominn í landsliðið í fyrsta skipti fyrir vináttulandsleik í Angóla á föstudaginn.
Kevin leikur með Royale Union í Belgíu og er 28 ára gamall varnarmaður, ári eldri en Alexis.
Hann getur orðið þriðji landsliðsmaðurinn í fjölskyldunni því faðir þeirra, Carlos Mac Allister, lék þrjá landsleiki fyrir Argentínu árið 1993.
Breskt ættarnafn þeirra feðga hefur oft vakið athygli þeirra sem fylgjast með landsliði Argentínu en það á rætur að rekja til Írlands. Þaðan komu forfeður þeirra til Argentínu á nítjándu öldinni.
Kevin segir á heimasíðu Royale Union að miklar tilfinningar hafi fylgt í kjölfarið á vali hans í landsliðið.
„Þegar ég hringdi í konuna mína og sagði henni þetta fór hún að gráta. Þetta er frábært, nú er draumur minn að rætast,“ segir varnarmaðurinn.