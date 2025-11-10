Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.11.2025 | 10:20 | Uppfært 10:45

Hittir bróður sinn í landsliðinu: Konan mín grét

Kevin Mac Allister í leik með Royale Union.
Kevin Mac Allister í leik með Royale Union. AFP/Tom Goyvaerts

Útlit er fyrir að Alexis Mac Allister, leikmaður Liverpool, spili sinn fyrsta landsleik fyrir Argentínu við hlið bróður síns á föstudaginn.

Alexis hefur verið fastamaður í liði Argentínu síðustu ár og fagnaði heimsmeistaratitlinum með því í Katar fyrir þremur árum.

Kevin, eldri bróðir hans, er hins vegar kominn í landsliðið í fyrsta skipti fyrir vináttulandsleik í Angóla á föstudaginn.

Kevin leikur með Royale Union í Belgíu og er 28 ára gamall varnarmaður, ári eldri en Alexis.

Hann getur orðið þriðji landsliðsmaðurinn í fjölskyldunni því faðir þeirra, Carlos Mac Allister, lék þrjá landsleiki fyrir Argentínu árið 1993.

Breskt ættarnafn þeirra feðga hefur oft vakið athygli þeirra sem fylgjast með landsliði Argentínu en það á rætur að rekja til Írlands. Þaðan komu forfeður þeirra til Argentínu á nítjándu öldinni.

Þó Alexis Mac Allister sé yngri bróðirinn hefur hann þegar …
Þó Alexis Mac Allister sé yngri bróðirinn hefur hann þegar leikið 41 landsleik fyrir Argentínu. AFP/Glyn Kirk

Kevin segir á heimasíðu Royale Union að miklar tilfinningar hafi fylgt í kjölfarið á vali hans í landsliðið.

„Þegar ég hringdi í konuna mína og sagði henni þetta fór hún að gráta. Þetta er frábært, nú er draumur minn að rætast,“ segir varnarmaðurinn.

