Kolbeinn, Daníel og Ísak fremstir Íslendinganna

Kolbeinn Þórðarson, Daníel Tristan Guðjohnsen og Ísak Andri Sigurgeirsson voru fremstir í flokki íslensku leikmannanna í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu hvað varðar helstu tolfræðiþættina en lokaumferð deildarinnar var leikin í gær.
Kolbeinn skoraði sjö mörk fyrir lið Gautaborgar sem náði sínum besta árangri í langan tíma og hafnaði í fjórða sæti deildarinnar. Hann var í 15.-24. sæti yfir markahæstu leikmenn deildarinnar.
Daníel Tristan hjá Malmö og Arnór Ingvi Traustason hjá Norrköping komu næstir með fimm mörk hvor.
Ísak Andri átti sjö stoðsendingar fyrir Norrköping og Daníel Tristan sjö fyrir Malmö og þeir enduðu í fjórða til tólfta sæti á listanum yfir þá hæstu á þeim vettvangi.
Ísak hefur reyndar ekki lokið tímabilinu því Norrköping endaði í þriðja neðsta sætinu og á framundan tvo umspilsleiki gegn Örgryte um sæti í úrvalsdeildinni á næsta tímabili.