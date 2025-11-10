Landsliðsmaður býst við dómi vegna dreifingar barnakláms

Norski knattspyrnumaðurinn Andreas Schjelderup kveðst reikna með því að verða sakfelldur fyrir að dreifa ólöglegu myndbandsefni.
Schjelderup, sem er 21 árs gamall og leikur með Benfica í Portúgal og norska landsliðinu, skýrði frá því á Intagram að hann ætti von á skilorðsbundnum dómi fljótlega fyrir að gera heimskuleg mistök þegar hann var 19 ára gamall leikmaður Nordsjælland í Danmörku.
Danskir fjölmiðlar höfðu áður skýrt frá því að ónefndur knattspyrnumaður hefði verið ákærður fyrir að deila myndbandi af kynferðislegum toga þar sem í hlut ættu ungmenni undir 18 ára aldri, og að dæmt yrði í málinu í þessum mánuði.
Schjelderup er í norska landsliðshópnum fyrir leiki gegn Eistlandi og Ítalíu í þessari viku en þar er líklegt að Norðmenn tryggi sér sæti í lokakeppni heimsmeistaramótsins 2026.
Hann segir á Instagram að hann hefði unnið náið með dönsku lögreglunni frá því hún hefði haft samband við sig snemma á þessu ári, og kveðst vera tilbúinn til að mæta afleiðingum gjörða sinna.
Schjelderup segir að hann hafi áframsent stutt myndskeið til vinar síns, án umhugsunar, og hafi sjálfur ekki verið búinn að horfa á nema fyrstu sekúndurnar af því og ekki vitað "hvernig myndskeiðið þróaðist."