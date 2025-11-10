Mætir á toppnum til Bakú í dag

Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson hélt marki Danmerkurmeistara Midtjylland hreinu í gær þegar sigurganga þeirra hélt áfram með útisigri á Randers, 2:0, í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Midtjylland hefur nú unnið ellefu leiki og gert tvö jafntefli í síðustu mótsleikjum og komst með sigrinum upp fyrir AGF og á topp deildarinnar. Elías hefur þegar varið mark liðsins í 20 leikjum á þessu tímabili og kemur fullur sjálfstrausts á móts við félaga sína í íslenska landsliðinu í Bakú í Aserbaísjan í dag.
Þetta er í fimmta sinn á þessari sigurgöngu Midtjylland sem Elías heldur markinu hreinu.