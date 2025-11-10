Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.11.2025 | 8:20 | Uppfært 11:37

Mætir á toppnum til Bakú í dag

Elías Rafn Ólafsson er aðalmarkvörður dönsku meistaranna Midtjylland.
Elías Rafn Ólafsson er aðalmarkvörður dönsku meistaranna Midtjylland. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson hélt marki Danmerkurmeistara Midtjylland hreinu í gær þegar sigurganga þeirra hélt áfram með útisigri á Randers, 2:0, í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Midtjylland hefur nú unnið ellefu leiki og gert tvö jafntefli í síðustu mótsleikjum og komst með sigrinum upp fyrir AGF og á topp deildarinnar. Elías hefur þegar varið mark liðsins í 20 leikjum á þessu tímabili og kemur fullur sjálfstrausts á móts við félaga sína í íslenska landsliðinu í Bakú í Aserbaísjan í dag.

Þetta er í fimmta sinn á þessari sigurgöngu Midtjylland sem Elías heldur markinu hreinu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Les útlendingum pistilinn um hringtorg Yfirlýsing Sigríðar: Ákvörðunin alfarið mín „Hvort kemur á undan eggið eða hænan“ „Þú ert drepinn á staðnum“
Fleira áhugavert
Gefa út frásögn um leit að geirfuglum Les útlendingum pistilinn um hringtorg Samdráttur eftir flutninginn í Álfabakka Meintar moskítóflugur herja á Kópavog