Missir af úrslitaleikjum Belga

Belgar verða án Thibaut Courtois, markvarðarins snjalla, þegar þeir freista þess í vikunni að tryggja sér sæti í lokakeppni heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu.
Courtois varð fyrir vöðvatognun í leik með Real Madrid um helgina og þarf að draga sig út úr belgíska hópnum.
Belgar standa mjög vel að vígi og nægir að vinna annan tveggja leikja sinna, gegn Kasakstan á útivelli eða Liechtenstein á heimavelli, til að vinna J-riðil undankeppninnar og komast með því beint á HM 2026.
Óhætt er að segja að Belgar séu sigurstranglegir í báðum leikjum, með eða án Courtois í markinu. Þeir eru með 14 stig og í baráttu við Norður-Makedóníu, sem er með 13 stig og á aðeins einn leik eftir, og Wales sem er með 10 stig og á tvo leiki eftir.