Myndskeið: Glæsilegt sigurmark Daníels Tristans

Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði sigurmark Malmö gegn GAIS í lokaumferð sænsku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu eins og áður hefur komið fram.
Markið var sérlega vel gert en Daníel plataði varnarmann Gautaborgarliðsins illilega áður en hann sendi boltann yfirvegað í markhornið og tryggði sigur Malmö, 2:1.
Daníel er nú á leið til Bakú þar sem Ísland mætir Aserbaídsjan í undankeppni HM á fimmtudaginn.
Markið má sjá í meðfylgjandi myndskeiði:
2️⃣ Ledningsmålet från Gudjohnsen.pic.twitter.com/zv4yOg4UuV— Malmö FF (@Malmo_FF) November 9, 2025