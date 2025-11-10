Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.11.2025 | 13:50

Myndskeið: Glæsilegt sigurmark Daníels Tristans

Daníel Tristan Guðjohnsen og Dayot Upamecano í leik Frakklands og …
Daníel Tristan Guðjohnsen og Dayot Upamecano í leik Frakklands og Íslands í haust. Ljósmynd/Alex Nicodim

Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði sigurmark Malmö gegn GAIS í lokaumferð sænsku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu eins og áður hefur komið fram.

Markið var sérlega vel gert en Daníel plataði varnarmann Gautaborgarliðsins illilega áður en hann sendi boltann yfirvegað í markhornið og tryggði sigur Malmö, 2:1.

Daníel er nú á leið til Bakú þar sem Ísland mætir Aserbaídsjan í undankeppni HM á  fimmtudaginn.

Markið má sjá í meðfylgjandi myndskeiði:

