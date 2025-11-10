Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.11.2025 | 11:48

Myndskeið: Hjólhestur í kafaldsbyl tryggði meistaratitilinn

Aðstæður í Ottawa í gærkvöld voru afar krefjandi.
Atletico Ottawa varð í gærkvöld kanadískur meistari karla í knattspyrnu með stórglæsilegu marki við einstaklega erfiðar aðstæður.

Atletico mætti Cavalry í úrslitaleiknum um kanadíska meistaratitilinn en leikið var við sannkallaðar vetraraðstæður í Ottawa.

Seinni hluta leiksins snjóaði látlaust og gera þurfti hlé á leiknum til að ryðja völlinn. Það truflaði ekki David Rodriguez sem skoraði bæði mörk Atletico í 2:1 sigri og sigurmarkið gerði hann með glæsilegri hjólhestaspyrnu í framlengingu.

Ekki er víst að allir sem voru á vellinum hafi séð markið vel en það má sjá hér fyrir neðan:

