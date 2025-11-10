Myndskeið: Hjólhestur í kafaldsbyl tryggði meistaratitilinn

Atletico Ottawa varð í gærkvöld kanadískur meistari karla í knattspyrnu með stórglæsilegu marki við einstaklega erfiðar aðstæður.
Atletico mætti Cavalry í úrslitaleiknum um kanadíska meistaratitilinn en leikið var við sannkallaðar vetraraðstæður í Ottawa.
Seinni hluta leiksins snjóaði látlaust og gera þurfti hlé á leiknum til að ryðja völlinn. Það truflaði ekki David Rodriguez sem skoraði bæði mörk Atletico í 2:1 sigri og sigurmarkið gerði hann með glæsilegri hjólhestaspyrnu í framlengingu.
Ekki er víst að allir sem voru á vellinum hafi séð markið vel en það má sjá hér fyrir neðan:
David Rodriguez followed this effort with the winner in the snow, in a final.
Atletico Ottawa won the North Star Cup.
Attempting it is one thing. Scoring one, in the snow, in a final, is another.
Atletico Ottawa won the North Star Cup as David Rodriguez followed this effort with the winner.@CPLsoccerpic.twitter.com/EzRuEngiMO