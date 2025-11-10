Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.11.2025 | 16:40

Rekinn eftir ellefu leiki

Ivan Juric er farinn frá Atalanta.
Ivan Juric er farinn frá Atalanta. AFP/Stefano Rellandini

Ítalska knattspyrnufélagið Atalanta hefur sagt knattspyrnustjóranum Ivan Juric upp störfum að ellefu umferðum loknum í A-deildinni.

Juric tók við af hinum vinsæla Gian Piero Gasperini í sumar en hefur aðeins náð að skila  tveimur sigrum í fyrstu ellefu umferðunum og Atlanta situr í þrettánda sætinu.

Það eru talsverð viðbrigði eftir góðan árangur félagsins á undanförnum árum. Skellur á heimavelli um helgina, 3:0 gegn Sassuolo, var kornið sem fyllti mælinn hjá forráðamönnum félagsins.

Samkvæmt ítölskum fjölmiðlum er líklegast að Raffaele Palladino, fyrrverandi stjóri Monza og Fiorentina, verði ráðinn í hans stað.

