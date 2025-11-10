Rekinn eftir ellefu leiki

Ítalska knattspyrnufélagið Atalanta hefur sagt knattspyrnustjóranum Ivan Juric upp störfum að ellefu umferðum loknum í A-deildinni.
Juric tók við af hinum vinsæla Gian Piero Gasperini í sumar en hefur aðeins náð að skila tveimur sigrum í fyrstu ellefu umferðunum og Atlanta situr í þrettánda sætinu.
Það eru talsverð viðbrigði eftir góðan árangur félagsins á undanförnum árum. Skellur á heimavelli um helgina, 3:0 gegn Sassuolo, var kornið sem fyllti mælinn hjá forráðamönnum félagsins.
Samkvæmt ítölskum fjölmiðlum er líklegast að Raffaele Palladino, fyrrverandi stjóri Monza og Fiorentina, verði ráðinn í hans stað.