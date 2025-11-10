Svíarnir velja Daníel í þriðja sinn

Landsliðsmaðurinn ungi Daníel Tristan Guðjohnsen er í úrvalsliði lokaumferðar sænsku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu sem leikin var í gær hjá netmiðlinum FotbollDirekt.
Daníel skoraði þá sigurmark Malmö gegn GAIS, 2:1, og sá til þess að fráfarandi meistararnir komust upp fyrir AIK í töflunni og enduðu í sjötta sæti deildarinnar.
Þetta er í þriðja sinn á tímabilinu sem FotbollDirekt velur Daníel í úrvalslið umferðarinnar en hann lauk í gær sínu fyrsta heila tímabili sem atvinnumaður og skoraði fimm mörk í 23 leikjum í úrvalsdeildinni, ásamt því að hann hefur skorað eitt mark í Evrópudeildinni þar sem Malmö á enn eftir að spila fjóra leiki fram í lok janúar.
Þá átti hann sjö stoðsendingar og var í fjórða til tólfta sæti leikmanna deildarinnar í þeim tölfræðiþætti.
Daníel er á leið til Bakú með íslenska landsliðinu sem mætir Aserbaísjan þar í undankeppni heimsmeistaramótsins á fimmtudaginn.