Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.11.2025 | 9:50 | Uppfært 10:59

Svíarnir velja Daníel í þriðja sinn

Daníel Tristan Guðjohnsen leikur með Malmö.
Daníel Tristan Guðjohnsen leikur með Malmö. Ljósmynd/Alex Nicodim

Landsliðsmaðurinn ungi Daníel Tristan Guðjohnsen er í úrvalsliði lokaumferðar sænsku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu sem leikin var í gær hjá netmiðlinum FotbollDirekt.

Daníel skoraði þá sigurmark Malmö gegn GAIS, 2:1, og sá til þess að fráfarandi meistararnir komust upp fyrir AIK í töflunni og enduðu í sjötta sæti deildarinnar.

Þetta er í þriðja sinn á tímabilinu sem FotbollDirekt velur Daníel í úrvalslið umferðarinnar en hann lauk í gær sínu fyrsta heila tímabili sem atvinnumaður og skoraði fimm mörk í 23 leikjum í úrvalsdeildinni, ásamt því að hann hefur skorað eitt mark í Evrópudeildinni þar sem Malmö á enn eftir að spila fjóra leiki fram í lok janúar.

Þá átti hann sjö stoðsendingar og var í fjórða til tólfta sæti leikmanna deildarinnar í þeim tölfræðiþætti.

Daníel er á leið til Bakú með íslenska landsliðinu sem mætir Aserbaísjan þar í undankeppni heimsmeistaramótsins á fimmtudaginn.

mbl.is
