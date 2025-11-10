Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.11.2025 | 12:15

Úkraína missir út lykilmann

Artem Dovbyk í leik með Roma í vetur.
Artem Dovbyk í leik með Roma í vetur. AFP/Filippo Monteforte

Úkraínska karlalandsliðið í knattspyrnu hefur orðið fyrir áfalli fyrir leikina gegn Frakklandi og Íslandi í undankeppni HM í vikunni.

Framherjinn Artym Dovbyk meiddist í leik með Roma á Ítalíu um helgina og samkvæmt fjölmiðlum þar í landi er um nárameiðsli að ræða, og allt stefnir í fjögurra til sex vikna fjarveru hjá honum.

Dovbyk var í liði Úkraínu sem vann Ísland 5:3 í fyrri leik þjóðanna á Laugardalsvellinum í síðasta mánuði. Hann hefur skorað 11 mörk í 40 landsleikjum og er búinn að gera tvö mörk fyrir Roma í A-deildinni á yfirstandandi leiktíð. Hann skoraði 12 mörk fyrir liðið í deildinni í fyrra og 24 mörk fyrir Girona í efstu deild Spánar fyrir tveimur árum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Samdráttur eftir flutninginn í Álfabakka „Þú ert drepinn á staðnum“ Gefa út frásögn um leit að geirfuglum Arion banki sýnir á spilin
Fleira áhugavert
Meintar moskítóflugur herja á Kópavog Yfirlýsing Sigríðar: Ákvörðunin alfarið mín Stór skjálfti í Öskju í morgun Grímur fékk stuttan tíma til umhugsunar