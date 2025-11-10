Úkraína missir út lykilmann

Úkraínska karlalandsliðið í knattspyrnu hefur orðið fyrir áfalli fyrir leikina gegn Frakklandi og Íslandi í undankeppni HM í vikunni.
Framherjinn Artym Dovbyk meiddist í leik með Roma á Ítalíu um helgina og samkvæmt fjölmiðlum þar í landi er um nárameiðsli að ræða, og allt stefnir í fjögurra til sex vikna fjarveru hjá honum.
Dovbyk var í liði Úkraínu sem vann Ísland 5:3 í fyrri leik þjóðanna á Laugardalsvellinum í síðasta mánuði. Hann hefur skorað 11 mörk í 40 landsleikjum og er búinn að gera tvö mörk fyrir Roma í A-deildinni á yfirstandandi leiktíð. Hann skoraði 12 mörk fyrir liðið í deildinni í fyrra og 24 mörk fyrir Girona í efstu deild Spánar fyrir tveimur árum.