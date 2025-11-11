Luis de la Fuente, þjálfari Evrópumeistara Spánar í knattspyrnu karla, kveðst vera í áfalli yfir því að hafa neyðst til að draga ungstirnið Lamine Yamal úr landsliðshópi sínum eftir að í ljós kom að Barcelona hafi látið hann gangast undir aðgerð án þess að láta neinn hjá spænska sambandinu vita.
Yamal hefur glímt við þrálát meiðsli í nára og neðarlega í kviðnum, sem tengjast því að hann er enn að vaxa. Þrátt fyrir það hefur Yamal, sem er 18 ára, spilað leiki inn á milli.
De la Fuente valdi hann í landsliðshóp sinn fyrir komandi landsleikjaglugga og stóð í þeirri trú að hann gæti notað kantmanninn leikna.
Barcelona ákvað hins vegar að láta Yamal gangast undir aðgerð í þeirri von að hann fái bót meina sinna en lét farast fyrir að láta spænska knattspyrnusambandið vita af þeim áformum.
„Ég er í áfalli. Ég hef aldrei lent í svona aðstæðum og mér finnst þetta ekki á neinn hátt eðlilegt. Allir eru hissa. Maður veit ekki neitt, fær engar fréttir og svo segja þeir manni þetta allt í einu,“ sagði de la Fuente á fréttamannafundi í dag.