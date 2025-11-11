Íslendingurinn einn sá efnilegasti í Noregi

Garðbæingurinn Eggert Aron Guðmundsson er einn þeirra sem kemur til greina sem efnilegasti leikmaður norsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Tilnefningarnar voru opinberaðar á heimasíðu norsku leikmannasamtakanna í dag en Eggert, sem er 21 árs gamall, gekk til liðs við Brann frá Elfsborg í Svíþjóð í febrúar á þessu ári.
Alwande Raldsöy, Molde, Jens Hjertö-Dahl, Tromsö, Oskar Öhlenschlæger, Fredrikstad, Edvin Austbö, Viking, og Abubacarr Kinteh, Tromsö, eru einnig tilnefndir sem besti ungi leikmaður deildarinnar.
Eggert hefur átt frábært tímabil með Brann og skorað fimm mörk og lagt upp önnur fimm í 27 leikjum í úrvalsdeildinni á tímabilinu.