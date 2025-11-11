Sakar ítalska fjölmiðla um falsfréttir

Antonio Conte, knattspyrnustjóri Napoli, er ekki á förum frá ítalska félaginu.
Aurelio De Laurentiis, forseti félagsins, greindi frá þessu á samfélagsmiðlinum X en ítalskir fjölmiðlar fjölluðu um það um helgina að Conte hefði óskað eftir því að láta af störfum hjá félaginu.
Conte, sem er 56 ára gamall, tók við stjórnartaumunum síðasta sumar og gerði liðið að Ítalíumeisturum á síðustu leiktíð.
Laurentiis sakaði ítalska fjölmiðla meðal annars um að dreifa falsfréttum og sagði ekkert til í sögusögnum þess efnis að Conte hefði óskað eftir því að láta af störfum.
Napoli er sem stendur í fjórða sæti ítölsku A-deildarinnar með 22 stig eftir ellefu umferðir, tveimur stigum minna en topplið Inter Mílanó og Roma.