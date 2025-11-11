Stjörnuleikmaður Real Madrid á förum?

Forráðamönnum knattspyrnuliðs Real Madrid á Spáni gengur illa að semja við brasilíska sóknarmanninn Vinícius Júnior.
Það er spænski miðillinn Sport sem greinir frá þessu en Vinícius, sem er 25 ára gamall, er samningsbundinn Real Madrid til sumarsins 2027.
Forráðamenn félagsins vinna nú hörðum höndum að því að framlengja samning leikmannsins en Sport greinir frá því að hann vilji fá sömu laun og Kylian Mbappé ef hann á að framlengja samning sinn.
Mbappé þénar í kringum 600.000 evrur á viku, tæplega 88 milljónir íslenskra króna en Vinícius þénar núna 400.000 evrur á viku, tæplega 59 milljónir.
Brasilíski sóknarmaðurinn hefur verið orðaður við félög í Sádi-Arabíu undanfarna mánuði en hann gekk til liðs við Real Madrid frá Flamengo árið 2018 fyrir 40 milljónir punda og á að baki 338 leiki fyrir félagið þar sem hann hefur skorað 111 mörk og lagt upp önnur 87.
