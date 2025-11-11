Stórlið með augastað á unga Íslendingnum

Njósnarar frá þýska knattspyrnufélaginu Borussia Dortmund voru mættir til Velje um helgina til þess að fylgjast með leik Velje og FC Köbenhavn í 15. umferð dönsku úrvalsdeildarinnar.
Það er danski miðillinn Campo sem greinir frá þessu en njósnararnir voru meðal annars mættir til þess að fylgjast með íslenska táningnum Viktori Bjarka Daðasyni.
Viktor Bjarki, sem er einungis 17 ára gamall, byrjaði á varamannabekknum í leiknum, sem lauk með 2:0-sigri Velje, en kom inn á sem varamaður á 81. mínútu fyrir Andreas Cornelius.
Á leiknum voru einnig njósnarar frá þýska félaginu Borussia Mönchengladbach, Rennes í Frakklandi og njósnarar frá Real Sociedad frá Spáni að því er fram kemur í frétt Campo.
Viktor Bjarki hefur skotist hratt upp á stjörnuhimininn en hann hefur skorað tvö mörk í sjö leikjum með Köbenhavn í öllum keppnum á tímabilinu, ásamt því að leggja upp tvö mörk.