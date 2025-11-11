Íþróttir | Fótbolti | mbl | 11.11.2025 | 18:56

Yfir þúsund leikmenn í bann

Eren Elmali í leik með Galatasaray.
Eren Elmali í leik með Galatasaray. AFP/Yasin Akgul

Knattspyrnusamband Tyrklands hefur úrskurðað yfir þúsund karlkyns leikmenn í deildum þjóðarinnar í tímabundið bann vegna umfangsmikillar rannsóknar sambandsins á ólöglegum veðmálum leikmanna og dómara.

Áður hafði Ibrahim Haciosmanoglu, forseti knattspyrnusambandsins, greint frá því að af 571 atvinnudómara í atvinnudeildum Tyrklands væru 371 þeirra með aðgang á veðmálasíðum og að 152 dómarar veðji reglulega á leiki. 149 þeirra eru komnir í tímabundið bann á meðan rannsókn málsins vindur fram.

Samherji Loga á meðal þeirra sem eru í banni

Alls hafa 1.024 leikmenn verið settir í bann, þar af 27 leikmenn í tyrknesku úrvalsdeildinni og 77 til viðbótar í B-deildinni.

Á meðal leikmanna sem eru komnir í bann vegna rannsóknar á ólöglegum veðmálum á knattspyrnuleiki eru Eren Elmali, varnarmaður Galatasaray og tyrkneska landsliðsins, og Celil Yuksel, samherji Loga Tómassonar hjá Samsunspor.

Elmali var valinn í tyrkneska landsliðshópinn fyrir komandi landsleikjaglugga en var tekinn út úr hópnum eftir að hann var úrskurðaður í leikbann.

mbl.is
