Erik ten Hag sagði takk en nei takk

Hollenski knattspyrnustjórinn Erik ten Hag mun ekki taka við stjórnartaumunum hjá sínu fyrrverandi félagi Ajax.
Það er hollenski miðillinn AD.nl sem greinir frá þessu en ten Hag, sem er 55 ára gamall, hefur verið sterklega orðaður við stjórastöðuna eftir að John Heitinga var rekinn á dögunum.
Ten Hag hefur hins vegar ekki áhuga á því að snúa aftur til Ajax á þessum tímapunkti að því er fram kemur í frétt AD. Hann er hins vegar sagður tilbúinn að skoða það frekar að taka við liðinu eftir tímabilið.
Hollendingurinn stýrði Ajax á árunum 2018 til 2022 og gerði liðið þrívegis að Hollandsmeisturum. Þá fór liðið alla leið í undanúrslit Meistaradeildarinnar tímabilið 2018-19.
Hann stýrði síðast Bayer Leverkusen í Þýskalandi, eftir að hafa stýrt Manchester United á árunum 2022 til 2024, en var rekinn eftir einungis tvo leiki í Þýskalandi.