Glódís hetjan í lygilegri endurkomu

Alara Sehitler og Glódís Perla Viggósdóttir fagna sigurmarki íslenska landsliðsfyrirliðans …
Alara Sehitler og Glódís Perla Viggósdóttir fagna sigurmarki íslenska landsliðsfyrirliðans í kvöld. AFP/Karl-Josef Hildenbrand

Glódís Perla Viggósdóttir skoraði sigurmark Bayern München í mögnuðum endurkomusigri, 3:2, á Evrópumeisturum Arsenal í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í kvöld.

Bayern er með sex stig í sjöunda sæti og Arsenal er í 11. sæti með fjögur.

Ekki blés byrlega fyrir Bæjara í fyrri hálfleik þar sem Emily Fox og Mariona Caldentey komu Arsenal í 0:2 eftir aðeins 23 mínútna leik.

Þannig stóðu leikar lengi vel en þegar síðari hálfleikur var hálfnaður minnkaði Alara Sehitler muninn fyrir heimakonur í Bayern.

Danska markavélin Pernille Harder jafnaði svo metin tíu mínútum fyrir leikslok áður en fyrirliðinn Glódís Perla skoraði sigurmarkið fjórum mínútum fyrir leikslok.

Hún lék allan leikinn í vörn Bæjara.

