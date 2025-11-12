Glódís hetjan í lygilegri endurkomu

Glódís Perla Viggósdóttir skoraði sigurmark Bayern München í mögnuðum endurkomusigri, 3:2, á Evrópumeisturum Arsenal í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í kvöld.
Bayern er með sex stig í sjöunda sæti og Arsenal er í 11. sæti með fjögur.
Ekki blés byrlega fyrir Bæjara í fyrri hálfleik þar sem Emily Fox og Mariona Caldentey komu Arsenal í 0:2 eftir aðeins 23 mínútna leik.
Þannig stóðu leikar lengi vel en þegar síðari hálfleikur var hálfnaður minnkaði Alara Sehitler muninn fyrir heimakonur í Bayern.
Danska markavélin Pernille Harder jafnaði svo metin tíu mínútum fyrir leikslok áður en fyrirliðinn Glódís Perla skoraði sigurmarkið fjórum mínútum fyrir leikslok.
Hún lék allan leikinn í vörn Bæjara.