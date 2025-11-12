Tjáði sig um mögulega endurkomu Messi

Joan Laporta, forseti spænska knattspyrnufélagsins Barcelona, hefur tjáð sig um möguleikann á því að argentínski snillingurinn Lionel Messi snúi aftur til félagsins sem leikmaður.
Messi heimsótti Nývang í Barcelona óvænt í síðustu viku og sagði við það tækifæri: Ég vil koma aftur og ekki bara til þess að segja bless sem leikmaður.
Hann er orðinn 38 ára gamall og lék stærstan hluta ferils síns með Barcelona en fór þaðan til Parísar SG árið 2021. Nú spilar Messi með Inter Miami í Bandaríkjunum og er samningsbundinn út tímabilið 2028.
„Ég tel það ekki viðeigandi fyrir mig að vera með óraunhæfar vangaveltur og finnst það ekki heldur vera sanngjarnt. Tíma hans hjá Barcelona lauk ekki eins og ég hefði viljað.
En það væri réttast að halda besta heiðursleik heims fyrir hann og það væri dásamlegt að gera það hér fyrir framan 105.000 aðdáendur,“ sagði Laporta í samtali við Catalunya Radio.