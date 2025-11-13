Falleg stund Glódísar í beinni útsendingu

Nýsjálenska goðsögnin Ali Riley hrósaði landsliðsfyrirliðanum Glódísi Perlu Viggósdóttur í hástert eftir magnaðan endurkomusigur Bayern München á Arsenal, 3:2, í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í München í gærkvöldi.
Glódís skoraði sigurmarkið á 86. mínútu en Arsenal komst í 2:0-forystu í fyrri hálfleik.
Ali Riley, sem spilaði 163 landsleiki fyrir Nýja-Sjáland, og Glódís spiluðu saman hjá Rosengård í Svíþjóð en þá var Glódís aðeins 22 ára gömul.
Ali Riley er nú sérfræðingur hjá CBS sem fer yfir Meistaradeildina og kom Glódís í viðtal hjá stöðinni eftir leik.
Þar deildu Riley og Glódís fallegri stund en Riley sagðist vera svo stolt af Glódísi.
„Ég hef þekkt þig í svo mörg ár og ég hef fylgst með þér þroskast öll þessi ár,“ sagði Riley.
„Já, síðan ég var barn!“ svaraði Glódís síðan.
„Það var engin önnur að fara að skora þetta mark því þú ert bara þessi týpa og varst leikmaðurinn sem við settum fram til að reyna skora mark hjá Rosengård,“ bætti Riley við.