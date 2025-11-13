Frakkland á HM

Frakkland tryggði sér í kvöld sæti á HM 2026 í knattspyrnu karla með því að leggja Úkraínu að velli, 4:0, í D-riðli undankeppninnar á Parc des Princes í París. Ítalía vann þá Moldóvu í I-riðli.
Frakkland vann riðilinn með 13 stigum og er Ísland í öðru sæti með sjö stig. Úkraína er í þriðja sæti, einnig með sjö stig, og Aserbaísjan er á botninum með eitt.
Kylian Mbappé skoraði tvennu fyrir Frakka í kvöld auk þess sem Michael Olise komst á blað. Þá skoraði Hugo Ekitiké sitt fyrsta mark fyrir A-landsliðið.
Ítalía heimsótti Moldóvu og vann 2:0, þar sem Gianluca Mancini skoraði á 88. mínútu og Francesco Pio Esposito innsiglaði sigurinn í uppbótartíma.
Ítalir eiga því tölfræðilegan möguleika á því að ná Noregi í toppsæti I-riðilsins með sigri í leik liðanna á sunnudag.
Það mun þó reynast erfitt þar sem Noregur er með 17 mörkum betri markatölu og þremur stigum fyrir ofan.