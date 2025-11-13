Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.11.2025 | 21:41

Frakkland á HM

Kylian Mbappé faðmar Hugo Ekitiké eftir að sá síðarnefndi skoraði …
Kylian Mbappé faðmar Hugo Ekitiké eftir að sá síðarnefndi skoraði sitt fyrsta landsliðsmark fyrir Frakkland í kvöld. AFP/Franck Fife

Frakkland tryggði sér í kvöld sæti á HM 2026 í knattspyrnu karla með því að leggja Úkraínu að velli, 4:0, í D-riðli undankeppninnar á Parc des Princes í París. Ítalía vann þá Moldóvu í I-riðli.

Frakkland vann riðilinn með 13 stigum og er Ísland í öðru sæti með sjö stig. Úkraína er í þriðja sæti, einnig með sjö stig, og Aserbaísjan er á botninum með eitt.

Kylian Mbappé skoraði tvennu fyrir Frakka í kvöld auk þess sem Michael Olise komst á blað. Þá skoraði Hugo Ekitiké sitt fyrsta mark fyrir A-landsliðið.

Þurfa að vinna upp 17 marka mun

Ítalía heimsótti Moldóvu og vann 2:0, þar sem Gianluca Mancini skoraði á 88. mínútu og Francesco Pio Esposito innsiglaði sigurinn í uppbótartíma.

Ítalir eiga því tölfræðilegan möguleika á því að ná Noregi í toppsæti I-riðilsins með sigri í leik liðanna á sunnudag.

Það mun þó reynast erfitt þar sem Noregur er með 17 mörkum betri markatölu og þremur stigum fyrir ofan.

mbl.is
Fleira áhugavert
Lágmarks virðing að fyrirtæki fái að aðlagast Samfylkingin ekki skilað ársreikningi Verði að bregðast við stöðu í meðferðarúrræðum „Við lifum nú þegar í vísindaskáldsögu“
Fleira áhugavert
Uggandi yfir fjölda innlagna barna „Við lifum nú þegar í vísindaskáldsögu“ Aðför að börnum, fjölskyldunni og samfélaginu EES-samningurinn að einhverju leyti í uppnámi