Greiða 221 milljón vegna óréttmætrar uppsagnar

Þýska knattspyrnufélagið Mainz tapaði í dag áfrýjun sinni í dómsmáli sem hollenski knattspyrnumaðurinn Anwar El Ghazi höfðaði gegn því. Félagið þarf af þeim sökum að greiða honum 1,5 milljón evra, jafnvirði 221,4 milljónum íslenskra króna, í vangoldin laun.
Fyrir rétti í Mainz var félagið fundið sekt um að hafa sagt samningi El Ghazi upp með óréttmætum hætti árið 2023.
Það gerði Mainz þann 3. nóvember 2023 í kjölfar þess að hollenski vængmaðurinn hafði tjáð sig opinberlega um stríðið á Gasasvæðinu, þar sem El Ghazi kallaði meðal annars eftir frjálsri Palestínu og að Ísrael skyldi láta af þjóðarmorði.
Upphaflega var hann settur í bann af félaginu sem sagði ummæli El Ghazi vera óviðunandi. Banninu var aflétt stuttu síðar þar sem Mainz fullyrti í yfirlýsingu að hann hafi fengið viðvörun og sýnt iðrun.
El Ghazi tjáði sig um þá yfirlýsingu stuttu síðar og sagði fullyrðingar félagsins ekki standast, hann sæi ekki eftir upphaflegum orðum sínum og hygðist ekki draga úr þeim.
Skömmu eftir það ákvað Mainz að segja samningi El Ghazi upp. Í yfirlýsingu á X-aðgangi sínum lýsti hann yfir enn einum sigri sínum á þýska félaginu: