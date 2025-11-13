Mancini kominn með nýtt starf

Ítalski þjálfarinn Roberto Mancini var í dag ráðinn nýr knattspyrnustjóri katarska félagsins Al-Sadd. Skrifaði hann undir samning sem gildir til sumarsins 2028.
Mancini var síðast þjálfari karlaliðs Sádi-Arabíu en lét af störfum á síðasta ári.
Al-Sadd er ríkjandi meistari í Katar og er sigursælasta félag þjóðarinnar. Hefur liðið til að mynda orðið meistari fimm sinnum á síðustu sjö tímabilum.
Þekktasti leikmaður liðsins er Brasilíumaðurinn Roberto Firmino, sem lék um átta ára skeið með Liverpool og var þar einkar sigursæll.