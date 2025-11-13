Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.11.2025 | 17:05

Mancini kominn með nýtt starf

Roberto Mancini er tekinn við starfi í Katar.
Roberto Mancini er tekinn við starfi í Katar. AFP/Alberto Pizzoli

Ítalski þjálfarinn Roberto Mancini var í dag ráðinn nýr knattspyrnustjóri katarska félagsins Al-Sadd. Skrifaði hann undir samning sem gildir til sumarsins 2028.

Mancini var síðast þjálfari karlaliðs Sádi-Arabíu en lét af störfum á síðasta ári.

Al-Sadd er ríkjandi meistari í Katar og er sigursælasta félag þjóðarinnar. Hefur liðið til að mynda orðið meistari fimm sinnum á síðustu sjö tímabilum.

Þekktasti leikmaður liðsins er Brasilíumaðurinn Roberto Firmino, sem lék um átta ára skeið með Liverpool og var þar einkar sigursæll.

mbl.is
