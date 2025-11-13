Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.11.2025 | 8:20

Myndskeið: FH-ingurinn með mark ársins í Færeyjum

Brandur Olsen í baráttu við Pablo Punyed í leik milli FH og KR.

Brandur Henriksson Olsen skoraði fallegasta markið í færeysku úrvalsdeildinni í knattspyrnu á tímabilinu sem lauk í Færeyjum á dögunum.

Margir kannast vel við Brand hér á landi frá því hann lék með FH árin 2018 og 2019 og skoraði 13 mörk í 39 leikjum fyrir Hafnarfjarðarfélagið í úrvalsdeildinni.

Brandur kom heim til Færeyja fyrir þetta tímabil eftir fjögur ár í Noregi og Svíþjóð þar sem hann lék með Helsingborg og Fredrikstad.

Hann var næstmarkahæsti leikmaður NSÍ Runavík með 11 mörk en liðið endaði í þriðja sæti deildarinnar. Markið sem almenningur í Færeyjum valdi sem mark ársins skoraði hann beint úr aukaspyrnu í útileik gegn FC Suðurey, en með því innsiglaði hann stórsigur Runavíkurliðsins, 7:1.

Í umsögn með Facebook-færslunni segir: „Fantastiska frísparkið hjá Brandi er valt til Ársins mál 2025. Skálvíkingurin fekk nógv flestar atkvøður frá hyggjarunum.“

Sjón er sögu ríkari:

