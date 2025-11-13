Myndskeið: Ronaldo reifst og skammaðist út í Heimi

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo lét Heimi Hallgrímsson heyra það þegar hann var rekinn af velli í leik Írlands og Portúgals í I-riðli undankeppni HM 2026 í Dublin á Írlandi í kvöld.
Leiknum lauk með fræknum sigri Írlands, 2:0, en Ronaldo var rekinn af velli á 61. mínútu þegar hann gaf Dara O’Shea harkalegt olnbogaskot.
Þegar Ronaldo gekk af velli reifst hann og skammaðist við Heimi Hallgrímsson, þjálfari Írlands, og varamannabekk írska liðsins.
Þeir skildu hins vegar í góðu og tókust í hendur áður en Ronaldo hélt til búningsherbergja en myndband af þessu ótrúlega atviki má sjá hér fyrir neðan.
