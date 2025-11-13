Nígería í úrslit umspilsins

Nígería tryggði sér í kvöld sæti í úrslitaleik umspils Afríkuþjóða um að komast í álfuumspil fyrir HM 2026 í knattspyrnu karla með því að leggja Gabon að velli, 4:1, eftir framlengingu.
Í álfuumspilinu í mars taka sex þjóðir frá fimm álfum þátt. Bólivía er þegar búið að tryggja sér sæti fyrir hönd Suður-Ameríku og Nýja-Kaledónia fyrir hönd Eyjaálfu.
Eitt lið frá Afríku bætist við, eitt frá Asíu og tvö frá Norður- og Mið-Ameríku.
Í leiknum í kvöld kom Akor Adams liði Nígeríu yfir á 78. mínútu en einnig mínútu fyrir leikslok jafnaði Mario Lemina metin fyrir Gabon og knúði fram framlengingu.
Í henni lék Nígería á als oddi þar sem Chidera Ejuke skoraði fyrst og Victor Osimhen bætti svo við tveimur mörkum.
Nígería mætir sigurvegaranum úr leik Kamerún og Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó, en viðureign þeirra er nýhafin.