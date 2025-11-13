Noregur svo gott sem kominn á HM

Noregur steig risastórt skref í átt að því að komast á sitt fyrsta stórmót í 26 ár þegar liðið vann Eistland 4:1 í I-riðli undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla í Ósló í kvöld.
Noregur er með fullt hús stiga, 21 stig, og 29 mörk í plús í markatölu. Ítalía er í öðru sæti með 15 stig, á leik til góða og getur tölfræðilega komist upp fyrir Noreg en þarf að vinna báða leiki sína og vinna um leið upp 19 mörk á Noreg.
Ítalía heimsækir Moldóvu í kvöld og fær svo Noreg í heimsókn í lokaumferð riðilsins á sunnudag.
Í kvöld var markalaust í hálfleik en fjögur mörk Noregs komu svo í gusum á tólf mínútna kafla.
Alexander Sörloth braut ísinn á 50. mínútu, tvöfaldaði forystuna tveimur mínútum síðar, Erling Haaland skoraði þriðja markið á 56. mínútu og svo fjórða markið á 62. mínútu.
Robi Saarma minnkaði muninn fyrir Eistland stuttu síðar en þar við sat.