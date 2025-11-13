Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.11.2025 | 21:46

Ronaldo sá rautt í glæstum sigri Heimis

Nathan Collins verst skoti Cristiano Ronaldo í kvöld.
Írland, sem Heimir Hallgrímsson þjálfar, vann geysilega mikilvægan sigur á Portúgal, 2:0, í F-riðli undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla í Dyflinni í kvöld þar sem Cristiano Ronaldo fékk beint rautt spjald.

Sigurinn þýðir að Írland á enn möguleika á að krækja í annað sæti riðilsins og fara þar með í umspil um sæti á heimsmeistaramótinu.

Írar eru með sjö stig í þriðja sæti, einu stigi á eftir Ungverjalandi í öðru sæti og þremur á eftir Portúgal í toppsætinu.

Troy Parrott, sóknarmaður AZ Alkmaar í Hollandi, skoraði bæði mörk Írlands í fyrri hálfleik.

Stórstjarnan Ronaldo fékk svo beint rautt spjald fyrir olnbogaskot eftir athugun í VAR eftir rúmlega klukkutíma leik og Írar sigldu sætum sigri í höfn.

Englendingar með fullt hús og Albanía í umspil

England vann þægilegan sigur á Serbíu, 2:0, í K-riðli og er þar áfram með fullt hús stiga á toppnum.

Englendingar voru þegar búnir að tryggja sér sæti á HM næsta sumar.

Bukayo Saka og Eberechi Eze, leikmenn Arsenal, skoruðu mörk Englands í sitt hvorum hálfleiknum.

Albanía vann í leiðinni 1:0-sigur á Andorra á útivelli og tryggði sér þannig annað sæti riðilsins. Albanir fara því í umspil um laust sæti á heimsmeistaramótinu.

