Ronaldo sá rautt í glæstum sigri Heimis

Írland, sem Heimir Hallgrímsson þjálfar, vann geysilega mikilvægan sigur á Portúgal, 2:0, í F-riðli undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla í Dyflinni í kvöld þar sem Cristiano Ronaldo fékk beint rautt spjald.
Sigurinn þýðir að Írland á enn möguleika á að krækja í annað sæti riðilsins og fara þar með í umspil um sæti á heimsmeistaramótinu.
Írar eru með sjö stig í þriðja sæti, einu stigi á eftir Ungverjalandi í öðru sæti og þremur á eftir Portúgal í toppsætinu.
Troy Parrott, sóknarmaður AZ Alkmaar í Hollandi, skoraði bæði mörk Írlands í fyrri hálfleik.
Stórstjarnan Ronaldo fékk svo beint rautt spjald fyrir olnbogaskot eftir athugun í VAR eftir rúmlega klukkutíma leik og Írar sigldu sætum sigri í höfn.
England vann þægilegan sigur á Serbíu, 2:0, í K-riðli og er þar áfram með fullt hús stiga á toppnum.
Englendingar voru þegar búnir að tryggja sér sæti á HM næsta sumar.
Bukayo Saka og Eberechi Eze, leikmenn Arsenal, skoruðu mörk Englands í sitt hvorum hálfleiknum.
Albanía vann í leiðinni 1:0-sigur á Andorra á útivelli og tryggði sér þannig annað sæti riðilsins. Albanir fara því í umspil um laust sæti á heimsmeistaramótinu.