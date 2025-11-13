Ronaldo svaraði Heimi fullum hálsi

Portúgalska ofurstjarnan Cristiano Ronaldo kallaði Heimi Hallgrímsson, þjálfara írska landsliðsins, snjallan fyrir leik þjóðanna í F-riðli undankeppni HM í fótbolta sem fram fer í Dublin í kvöld.
Írland er í þriðja sæti riðilsins með fjögur stig og þarf á stigi að halda ef Ungverjaland vinnur Armeníu í Armeníu í kvöld.
Portúgal vann fyrri leik liðanna, 1:0, og eftir þann leik sagði Heimir að Ronaldo hefði í raun stjórnað leiknum með sinni hegðun. Hann hafi fengið allt fólkið í stúkunni með sér og dómarinn hafi spilað með því.
Ronaldo svaraði fyrir þessi ummæli á blaðamannafundi í gær og sakaði Heimi um að vilja hafa áhrif á dómarana fyrir leikinn.
„Ég er viss um að hann sé að reyna hafa áhrif á dómarann í leiknum á morgun. Hann er sniðugur maður. Ég hef verið nógu lengi í fótbolta og þekki þegar þjálfarar gera svona, þeir reyna að hafa áhrif á það sem þeir geta fyrir leik,“ svaraði Ronaldo.