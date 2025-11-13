Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.11.2025 | 9:52

Son: Kemur ekki til greina

Son Heung-min er strax orðinn vinsæll í Los Angeles.
Son Heung-min er strax orðinn vinsæll í Los Angeles. AFP/Kevork Djansezian

Suður-Kóreumaðurinn Son Heung-min hefur vísað þeim sögusögnum að hann sé á förum frá Los Angeles FC í janúar á bug.  

Son samdi við Los Angeles, sem spilar í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta, í sumar eftir áratug hjá Tottenham á Englandi. 

Hann hefur farið vel af stað í Los Angeles og er með 10 mörk í 12 leikjum. Los Angeles FC er komið í átta liða úrslit MLS-deildarinnar og mætir þar Vancouver Whitecaps. 

MLS-deildin klárast þó fyrir áramót og hafa leikmenn í gegnum tíðina farið á lán til félags í Evrópu á fyrstu mánuðum ársins. Son verður ekki einn þeirra. 

„Ég mun ekki yfirgefa félagið eftir áramót og hef aldrei rætt um að fara í eitthvað annað félag því það yrði vanvirðing í garð Los Angeles FC.  Á meðan ég klæðist þessari treyju kemur ekki til greina að fara á lán,“ sagði Son. 

