Ungverjar komu Heimi í erfiða stöðu

Ungverjaland vann mikilvægan útisigur á Armeníu, 1:0, í F-riðli undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla og styrkti þar með stöðu sína í öðru sæti riðilsins, sem liðið er í baráttu um við lærisveina Heimis Hallgrímssonar í Írlandi.
Ungverjaland er núna með átta stig, fjórum stigum meira en Írland sem á leik til góða á heimavelli gegn Portúgal í kvöld.
Tapi Írland þeim leik á liðið ekki lengur möguleika á að ná öðru sæti, umspilssæti, en Portúgal tryggir sæti sitt á HM með sigri.
Sigurmark Ungverjalands skoraði Barnabás Varga eftir rúmlega hálftíma leik. Varga skallaði þá laglega fyrirgjöf Dominik Szoboszlai, lykilmanns Liverpool, í netið.