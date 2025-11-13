Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.11.2025 | 19:42

Ungverjar komu Heimi í erfiða stöðu

Dominik Szoboszlai í baráttunni í kvöld.
Dominik Szoboszlai í baráttunni í kvöld. AFP/Karen Minasyan

Ungverjaland vann mikilvægan útisigur á Armeníu, 1:0, í F-riðli undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla og styrkti þar með stöðu sína í öðru sæti riðilsins, sem liðið er í baráttu um við lærisveina Heimis Hallgrímssonar í Írlandi.

Ungverjaland er núna með átta stig, fjórum stigum meira en Írland sem á leik til góða á heimavelli gegn Portúgal í kvöld.

Tapi Írland þeim leik á liðið ekki lengur möguleika á að ná öðru sæti, umspilssæti, en Portúgal tryggir sæti sitt á HM með sigri.

Sigurmark Ungverjalands skoraði Barnabás Varga eftir rúmlega hálftíma leik. Varga skallaði þá laglega fyrirgjöf Dominik Szoboszlai, lykilmanns Liverpool, í netið.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Við lifum nú þegar í vísindaskáldsögu“ Skólastjóri í Hafnarfirði sendur í leyfi EES-samningurinn að einhverju leyti í uppnámi Dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir manndráp á Akureyri
Fleira áhugavert
Mikilvægt að gripið verði til aðgerða Aðför að börnum, fjölskyldunni og samfélaginu Mótmæli takmarki ekki rétt til fyrirlestra Samfylkingin ekki skilað ársreikningi