Walesverjar líta til Svíþjóðar

Velska knattspyrnufélagið Swansea, sem leikur í ensku B-deildinni, vill ráða Svíann Kim Hellberg sem næsta þjálfara karlaliðsins.
Sky Sports segir frá en Alan Sheehan var rekinn í gær eftir slæmt gengi Swansea á tímabilinu. Liðið situr í 18. sæti deildarinnar og tapaði 4:1 fyrir Ipswich í síðasta leik sínum.
Hellberg er efstur á blaði sem arftaki Sheehan en hann stýrir Hammarby í sænsku úrvalsdeildinni.
Hellberg, sem er 37 ára gamall, tók við Hammarby í desember 2023 og hefur bætt lið sitt mikið síðan.
Hammarby hafnaði í öðru sæti sænsku deildarinnar annað árið í röð á nýliðnu tímabili og verður með í Evrópu á næsta ári.