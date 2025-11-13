Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.11.2025 | 14:40

Walesverjar líta til Svíþjóðar

Kim Hellberg.
Kim Hellberg. Ljósmynd/Hammarby

Velska knattspyrnufélagið Swansea, sem leikur í ensku B-deildinni, vill ráða Svíann Kim Hellberg sem næsta þjálfara karlaliðsins. 

Sky Sports segir frá en Alan Sheehan var rekinn í gær eftir slæmt gengi Swansea á tímabilinu. Liðið situr í 18. sæti deildarinnar og tapaði 4:1 fyrir Ipswich í síðasta leik sínum. 

Hellberg er efstur á blaði sem arftaki Sheehan en hann stýrir Hammarby í sænsku úrvalsdeildinni. 

Hellberg, sem er 37 ára gamall, tók við Hammarby í desember 2023 og hefur bætt lið sitt mikið síðan. 

Hammarby hafnaði í öðru sæti sænsku deildarinnar annað árið í röð á nýliðnu tímabili og verður með í Evrópu á næsta ári. 

