Fyrsta rauða spjaldið kom í 226. leiknum

Cristiano Ronaldo í leik Portúgals gegn Írlandi í gærkvöldi.
Portúgalski knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo fékk í gærkvöldi rautt spjald í fyrsta sinn í leik með A-landsliði Portúgals, en landsliðsferill hans spannar 23 ár. 

Ronaldo, sem er fertugur, lék sinn 226. A-landsleik fyrir Portúgal og fékk reisupassann fyrir olnbogaskot í bakið á Dara O’Shea, miðverði Írlands, í 2:0-sigri lærisveina Heimis Hallgrímssonar í gærkvöldi.

Alls hefur hann fengið rauða spjaldið 14 sinnum á ferli sínum; sex sinnum með Real Madríd, fjórum sinnum með Manchester United, einu sinni með Juventus, einu sinni með Al-Nassr, einu sinni með U17-ára landsliði Portúgals árið 2002 og með A-landsliðinu í gærkvöldi.

Ronaldo er leikja- og markahæsti landsliðskarlinn í knattspyrnusögunni en í leikjunum 226 hefur hann skorað 143 mörk.

