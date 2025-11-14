Heimir beðinn afsökunar af harðasta gagnrýnandanum

Írski blaðamaðurinn Eamon Dunphy, sem hefur eytt undanförnu ári í að tæta Heimi Hallgrímsson þjálfara írska karlalandsliðsins í knattspyrnu í sig, bað Eyjamanninn afsökunar í pistli sem birtist á netmiðlinum Irish Star í dag.
„Það fyrsta sem ég vil gera er að biðja Heimi Hallgrímsson, einnig þekktur sem Tannlæknirinn, afsökunar. Ég hef gagnrýnt hann afskaplega harðlega undanfarna tólf mánuði.
Þrátt fyrir það gæti ég ekki verið ánægðari með að éta sokk minn því það sem átti sér stað á Aviva-leikvanginum í gærkvöldi var ótrúlegt,“ skrifaði Dunphy.
Írland vann þá glæsilegan 2:0-sigur á Portúgal í undankeppni HM 2026 og á af þeim sökum ennþá möguleika á að ná öðru sæti F-riðils, sem gefur sæti í umspili. Stórstjarnan Cristiano Ronaldo mátti sín lítils gegn írska varnarmúrnum og fékk svo beint rautt spjald.
„Og hvað sem Hallgrímsson gerir það sem eftir lifir af ferli sínum mun hann alltaf eiga þetta kvöld, þegar Írland vann þjóðina sem er sú fimmta besta í heiminum og skákaði einum besta leikmanni sem hefur nokkurn tímann spilað leikinn.
Ég hrósa Hallgrímssyni fyrir leikskipulagið og trú sína á bæði sjálfan sig og liðið sitt. Engin tilviljun. Ekkert heppnismark. Bara alvöru knattspyrna sem einkenndist af hugrekki.
Við höfum upplifað marga áratugi af „mórölskum sigrum,“ margar sögur af óheppni og hetjuleg töp. En þetta var öðruvísi. Þetta var alvöru lið sem vann þungavigtar andstæðinga,“ hélt írski blaðamaðurinn áfram.
„Ronaldo var látinn líta út fyrir að vera mjög venjulegur leikmaður af grænklæddu strákunum sem ákváðu að nú væri nóg komið.
Og það verður að hrósa stjóranum. Heimir Hallgrímsson, Tannlæknirinn, gerði allt rétt. Ég hef gagnrýnt hann og ég dreg ekkert af því til baka. Þar til nú hefur fótboltinn verið leiðinlegur og liðsvalið skrítið.
En gegn Portúgal tókst honum að gera allt rétt, frá skipulaginu til liðsandans. Þetta var stjórnunaraðferð sem einkenndist af hugrekki, ekki heppni,“ skrifaði Dunphy einnig.