Heimir tjáði sig um rifrildið við Ronaldo

Cristiano Ronaldo var ekki par sáttur þegar hann fékk beint rautt spjald í 2:0-tapi Portúgals fyrir lærisveinum Heimis Hallgrímssonar í Írlandi í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu í gærkvöldi.
Í samtali við RTÉ Sport var Heimir spurður út í atvikið þegar Ronaldo fékk rautt spjald. Hann gaf þá Dara O’Shea harkalegt olnbogaskot þegar boltinn var hvergi nærri.
„Hann missti svolítið einbeitinguna. Kannski hjálpuðu stuðningsmennirnir líka eitthvað til við það. Hann var pirraður og brást við með hætti sem hann veit að hann á ekki að gera,“ sagði Eyjamaðurinn.
Ronaldo átti eitthvað vantalað við Heimi þegar hann gekk af velli og lét hann heyra það en þeir tókust þó í hendur áður en Ronaldo gekk til búningsklefa.
Spyrill RTÉ Sport rifjaði upp að Ronaldo hafi sagt Heimi vera að reyna að hafa áhrif á dómarana á fréttamannafundi fyrir leikinn í kvöld og sagði það vera sniðugt hjá þjálfaranum.
„Það er það sem hann sagði við mig þegar hann labbaði af velli. Hann sagði mér að það væri snjallt af mér að gera það.
Og hann kenndi dómaranum eða hverjum sem það var um þetta. En auðvitað var þetta bara hans ákvörðun að ráðast á leikmann okkar,“ sagði Heimir um hvað fór fram á milli þeirra.