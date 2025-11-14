Jürgen Klopp snýr aftur á hliðarlínuna

Þýski knattspyrnustjórinn Jürgen Klopp er að snúa aftur á hliðarlínuna.
Klopp greindi sjálfur frá þessu á samfélagsmiðlum sínum en Þjóðverjinn, sem er 58 ára gamall, stýrði síðast Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.
Hann er þó ekki að snúa aftur á hliðarlínuna sem þjálfari heldur sem sérfræðingur.
„Ég hlakka til þess að snúa aftur á hliðarlínuna, finna fyrir grasinu og upplifa stemninguna í hjarta leikvangsins,“ sagði Klopp í færslunni sem hann birti.
„Ég er samt ekki að snúa aftur sem þjálfari. Ég verð sérfræðingur fyrir MagentaTV á heimsmeistaramótinu á næsta ári,“ bætti Klopp hlæjandi við.
Klopp er núna yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull-samsteypunni og er óvíst hvort hann snúi aftur í þjálfun.