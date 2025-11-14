Kamerún fer ekki á HM

Lýðveldið Kongó vann frækinn sigur á Kamerún, 1:0, í undanúrslitum umspils Afríkuþjóða um sæti í álfuumspili um laust sæti á HM 2026 í gærkvöldi.
Þar með tryggði Kongó sér úrslitaleik gegn Nígeríu um hvort liðið fer í álfuumspilið, þar sem sex þjóðir frá fimm heimsálfum munu keppast um eitt laust sæti á heimsmeistaramótinu.
Chancel Mbemba, samherji Hákonar Arnars Haraldssonar hjá Lille í Frakklandi, skoraði sigurmark Kongó í uppbótartíma.
Úrslitaleikur Nígeríu og Kongó fer fram á sunnudagskvöld í Rabat í Marokkó, þar sem umspilsleikirnir fara allir fram.
Nígería freistar þess að komast á sitt sjöunda heimsmeistaramót og Kongó hefur einu sinni áður komist á HM, árið 1974 þegar þjóðin bar heitið Saír.