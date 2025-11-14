Króatía á HM og Holland skrefi nær

Króatía tryggði sér í kvöld sæti á HM 2026 í knattspyrnu karla með því að leggja Færeyjar að velli, 3:1, í L-riðli undankeppninnar í Rijeka. Holland er þá langt komið með að tryggja sæti sitt eftir jafntefli gegn Póllandi í G-riðli.
Króatía vinnur riðilinn og Tékkland hafnar í öðru sæti og fer í umspil um sæti á heimsmeistaramótinu en Færeyjar, sem eru í þriðja sæti, eru úr leik eftir magnaða undankeppni.
Í kvöld voru það Færeyjar sem komust yfir þegar Géza Dávid Turi, liðsfélagi Jasons Daða Svanþórssonar hjá Grimsby Town, skoraði með skoti fyrir utan vítateig sem fór af varnarmanni og í netið.
Króatía svaraði hins vegar með þremur mörkum. Josko Gvardiol jafnaði metin í fyrri hálfleik og Petar Musa kom Króötum yfir.
Nikola Vlasic innsiglaði svo sigur heimamanna og sæti Króatíu á HM.
Holland er í góðri stöðu í G-riðli eftir að hafa gert jafntefli við Pólland í Varsjá, 1:1.
Holland er í efsta sæti með 17 stig og Pólland er sæti neðar með 14 stig þegar ein umferð er óleikin. Holland er auk þess með 13 mörkum betri markatölu.
Í lokaumferðinni á mánudagskvöld á Holland heimaleik gegn Litháen í lokaumferðinni og Pólland sækir Möltu heim.
Jakub Kaminski kom Póllandi undir lok fyrri hálfleiks en Memphis Depay jafnaði metin fyrir Holland í upphafi þess síðari
Í A-riðli tryggði Slóvakía sér að minnsta kosti sæti í umspili um laust sæti á HM með því að vinna nauman sigur á Norður-Írlandi, 1:0, í Kosice.
Slóvakía er þar með í öðru sæti með 12 stig en Norður-Írland er í þriðja sæti og er úr leik.
Tomás Bobcek skoraði sigurmark Slóvaka í uppbótartíma og enn seinna í uppbótartíma fékk Daniel Ballard, miðvörður Norður-Íra, sitt annað gula spjald og þar með rautt.
Þýskaland heimsótti Lúxemborg og vann 2:0, sem þýðir að liðið er á toppnum með 12 stig og betri markatölu en Slóvakía.
Nick Woltemade skoraði bæði mörk Þjóðverja í síðari hálfleik í kvöld.
Þýskaland og Slóvakía mætast í hreinum úrslitaleik um efsta sætið í Leipzig á mánudagskvöld. Þar nægir Þjóðverjum jafntefli en Slóvakía þarf að vinna leikinn til þess að komast beint á HM.