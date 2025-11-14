Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.11.2025 | 18:20

Mac Allister bræður léku saman landsleik

Bræðurnir Kevin og Alexis Mac Allister léku saman með argentínska …
Bræðurnir Kevin og Alexis Mac Allister léku saman með argentínska A-landsliðinu í kvöld. AFP/Oli Scarff

Heimsmeistarar Argentínu unnu þægilegan 2:0-sigur á Angóla í vináttulandsleik í knattspyrnu karla í Lúanda í Angóla í kvöld.

Bræðurnir Alexis og Kevin Mac Allister léku saman A-landsleik í fyrsta sinn en sá síðarnefndi lék sinn fyrsta leik fyrir liðið.

Kevin er 28 ára miðvörður Belgíumeistara Union SG og Alexis er 26 ára miðjumaður Englandsmeistara Liverpool, en hann á 42 landsleiki að baki og varð heimsmeistari með liðinu í Katar 2022.

Í kvöld skoruðu Lautaro Martínez og Lionel Messi mörk Argentínu.


