Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.11.2025 | 17:37

Myndskeið: Eggjum kastað í forsetann fyrrverandi

Luis Rubiales ræðir við fréttamenn eftir að hafa verið dæmdur …
Luis Rubiales ræðir við fréttamenn eftir að hafa verið dæmdur fyrir kynferðisofbeldi í febrúar. AFP/Óscar del Pozo

Tengdar fréttir

Rubiales í vanda

Luis Rubiales eftir að dómurinn féll í dag á Spáni.

Forsetinn fyrrverandi dæmdur fyrir kynferðisofbeldi

» Fleiri tengdar fréttir

Eggjum var kastað í Luis Rubiales, fyrrverandi forseta spænska knattspyrnusambandsins, þegar hann kynnti nýja bók sína sem fjalla um erfiðleika Rubiales á undanförnum árum.

Enski miðillinn Telegraph greinir frá því að frændi hans hafi verið sá sem kastaði eggjunum í Rubiales þegar hann sat á sviði að kynna bókina.

Forsetinn fyrrverandi dæmdur fyrir kynferðisofbeldi
Frétt af mbl.is

Forsetinn fyrrverandi dæmdur fyrir kynferðisofbeldi

Myndskeið af atvikinu má sjá hér:

Dæmdur fyrir kynferðisofbeldi

Rubiales var í febrúar á þessu ári dæmdur fyrir kynferðisofbeldi í garð knattspyrnukonunnar Jenni Hermoso.

Atvikið átti sér stað á verðlaunaafhendingu heimsmeistaramóts kvenna í Sydney í Ástralíu þann 20. ágúst árið 2023.

Hann smellti þá kossi beint á munninn á Hermoso í hennar óþökk þegar Rubiales óskaði leikmönnum spænska liðsins til hamingju með heimsmeistaratitilinn.

Hann sagði af sér sem forseti sambandsins og greiddi svo sekt upp 11.000 evrur.

Tengdar fréttir

Rubiales í vanda

Luis Rubiales eftir að dómurinn féll í dag á Spáni.

Forsetinn fyrrverandi dæmdur fyrir kynferðisofbeldi

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Aðför að börnum, fjölskyldunni og samfélaginu „Verðbólgan verður erfið viðureignar“ Myrkur ríkir í miðborg Reykjavíkur Eldur í gámi Sorpu á Granda
Fleira áhugavert
Eldur í gámi Sorpu á Granda Dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir manndráp á Akureyri Allur vafi tekinn af um málfrelsi „Þar erum við að sumu leyti eftirbátar“