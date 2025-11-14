Myndskeið: Eggjum kastað í forsetann fyrrverandi

Eggjum var kastað í Luis Rubiales, fyrrverandi forseta spænska knattspyrnusambandsins, þegar hann kynnti nýja bók sína sem fjalla um erfiðleika Rubiales á undanförnum árum.
Enski miðillinn Telegraph greinir frá því að frændi hans hafi verið sá sem kastaði eggjunum í Rubiales þegar hann sat á sviði að kynna bókina.
Myndskeið af atvikinu má sjá hér:
🎥 Watch: Luis Rubiales pelted with eggs... by his own uncle— Telegraph Football (@TeleFootball) November 14, 2025
Disgraced former president of the Spanish Football Federation was hit on stage during book launch event in Madrid
Read the full story ⬇️https://t.co/pV2AOJ1SdS pic.twitter.com/9XCRzkVo95
Rubiales var í febrúar á þessu ári dæmdur fyrir kynferðisofbeldi í garð knattspyrnukonunnar Jenni Hermoso.
Atvikið átti sér stað á verðlaunaafhendingu heimsmeistaramóts kvenna í Sydney í Ástralíu þann 20. ágúst árið 2023.
Hann smellti þá kossi beint á munninn á Hermoso í hennar óþökk þegar Rubiales óskaði leikmönnum spænska liðsins til hamingju með heimsmeistaratitilinn.
Hann sagði af sér sem forseti sambandsins og greiddi svo sekt upp 11.000 evrur.