Íþróttir | Fótbolti | 14.11.2025 | 16:33

Myndskeið: Sara skoraði tvö

Sara Björk Gunnarsdóttir fagnar marki í lelik með Al Qadisyia.
Sara Björk Gunnarsdóttir fagnar marki í lelik með Al Qadisyia. Ljósmynd/Al-Qadisyia

Sara Björk Gunnarsdóttir skoraði tvö mörk fyrir Al Qadisiya í dag þegar liðið vann stórsigur á heimavelli gegn Eastern Flames í sádiarabísku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.

Hún kom liði sínu í 2:0 í fyrri hálfleiknum en Al Qadisiya vann yfirburðasigur, 8:1, og er þá með níu stig eftir sex fyrstu leiki sína í þriðja sæti deildarinnar.

Fyrra mark Söru, sem var hennar fyrsta á þessu tímabili, má sjá hér fyrir neðan:

mbl.is
