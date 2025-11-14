Myndskeið: Sara skoraði tvö

Sara Björk Gunnarsdóttir skoraði tvö mörk fyrir Al Qadisiya í dag þegar liðið vann stórsigur á heimavelli gegn Eastern Flames í sádiarabísku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
Hún kom liði sínu í 2:0 í fyrri hálfleiknum en Al Qadisiya vann yfirburðasigur, 8:1, og er þá með níu stig eftir sex fyrstu leiki sína í þriðja sæti deildarinnar.
Fyrra mark Söru, sem var hennar fyrsta á þessu tímabili, má sjá hér fyrir neðan:
"سـارة" بلمسـة الثاني 🤩❤️#القادسية_شعلة_الشرقية | #الدوري_الممتاز_للسيدات— سيدات القادسية | AlQadsiah Ladies (@QadsiahWFC) November 14, 2025
pic.twitter.com/aqPzE4TGuX
ما وقفنـا.. السابع في المرمـى!🤷🏻♀️#القادسية_شعلة_الشرقية | #الدوري_الممتاز_للسيدات pic.twitter.com/eUEr2euzgz— سيدات القادسية | AlQadsiah Ladies (@QadsiahWFC) November 14, 2025