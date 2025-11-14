Óvænt tap og Finnar úr leik

Finnland tapaði illa fyrir Möltu, 0:1, á heimavelli sínum í Helsinki í G-riðli í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla í kvöld og á því engan möguleika lengur á því að komast á lokamótið.
Finnland er eina liðið í riðlinum sem hefur lokið leik, hefur spilað alla átta leiki sína, og hafnar í þriðja sæti.
Í kvöld mætast Pólland og Holland, efstu tvö liðin í riðlinum, í Varsjá þar sem Holland getur tryggt sér sæti á heimsmeistaramótinu með sigri.
Finnar voru mun líklegri til þess að skora í kvöldn en tókst það hins vegar ekki og fengu svo sigurmark Möltu í andlitið átta mínútum fyrir leikslok, sem Jake Grech skoraði.