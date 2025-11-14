Söguleg tölfræði Mbappés

Franski knattspyrnumaðurinn Kylian Mbappé náði sögulegum áfanga í gær þegar hann skoraði tvívegis fyrir Frakkland gegn Úkraínu í D-riðli undankeppni HM 2026 í París.
Frakkland vann leikinn sannfærandi, 4:0, en Mbappé opnaði markareikninginn á 55. mínútu með marki úr vítaspyrnu áður en hann bætti við öðru marki sínu og þriðja marki Frakka á 83. mínútu.
Þetta var mark númer 400 á ferlinum hjá franska framherjanum en hann var einungis 26 ára gamall og 328 daga gamall þegar hann skoraði 400. markið.
Hann er sá yngsti til þess að skora 400 mörk fyrir félagslið og landslið en Þjóðverjinn Gerd Müller átti metið. Hann var 27 ára og 77 daga gamall þegar hann náði því.