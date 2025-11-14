Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.11.2025 | 8:42

Tekur Ronaldo út leikbann á HM?

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. AFP/Paul Faith

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo gæti misst af fyrsta leik Portúgals á heimsmeistaramótinu 2026 sem fram fer í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó á næsta ári.

Ronaldo fékk að líta rauða spjaldið í leik Írlands og Portúgals í gær í I-riðli undankeppninnar í Dublin en Portúgal hafði þegar tryggt sér sæti í lokakeppninni.

Ronaldo gæti verið á leið í tveggja til þriggja leikja bann en rauða spjaldið fékk hann fyrir að gefa Dara O'Shea olnbogaskot.

Aðeins er ein umferð eftir af riðlakeppninni áður en HM tekur við og hann gæti því misst af fyrsta leik Portúgals á HM og jafnvel öðrum leik liðsins líka.

