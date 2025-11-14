Verður áfram hjá Evrópumeisturunum

Ekvadorski knattspyrnumaðurinn Willian Pacho hefur skrifað undir nýjan fimm ára samning við Frakklands- og Evrópumeistara París SG.
Það er franski miðillinn RMC Sport sem greinir frá þessu en Pacho, sem er 24 ára gamall, gekk til liðs við franska félagið síðasta sumar frá Eintracht Frankfurt.
Hann kostaði í kringum 40 milljónir punda og var í stóru hlutverki þegar liðið varð Evrópumeistari á síðustu leiktíð.
Miðvörðurinn hefur verið orðaður við stærstu félög Englands að undanförnu en nú er ljóst að hann verður áfram í frönsku höfuðborginni næstu árin.